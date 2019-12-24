Как выглядят новогодние елки в неподконтрольных Донецке и Луганске. ФОТО, ВИДЕО

Оккупанты открыли главные новогодние елки-2020 в Донецке и Луганске.

По информации сепаратистских СМИ, в Донецке открытие елки прошло в понедельник, 23 декабря, а в Луганске на несколько дней раньше — 20 декабря, пишет Главред

В Донецке елку установили на площади Ленина. Утверждается, что на празднике собрались около 10 тысяч горожан.

Высота новогодней елки «ДНР» – 23 метра. Она украшена светодиодной гирляндой длиной более 3 км, которую в прошлом году приобрели в России. Цвет украшений – сине-белый. На дереве также есть контрастные белые гирлянды, которые напоминают снежки.

Открытие елки на Театральной площади в центре Луганска также сопровождал концерт.