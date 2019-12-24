«Полная антисанитария и грязь хуже чем в ночлежке»: в соцсети показали ужасное состояние донецких больниц

В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка опубликовали снимки из неврологического отделения больницы № 6, на которых показаны жуткие фото палат, санузла и коридоров лечебного учреждения.
Об этом пишет Донпресс
На фото видны грязные, облупившиеся стены, пол, на котором отсутствуют огромные куски линолеума, старые, полуразваленные кровати. Дончане отмечают, что подобная ситуация и в других больницах города:
«Бесплатная медицина, говорите?! Врете. Дали список, вплоть до ваты, и обиделись, что не купила спирт. Его просто забыли вписать, я так думаю»
«Пушилина с ревматизмом туда на неделю»
«И так почти везде…»
«Все понятно»»денег нет»», ну хоть тумбочки бы помыли, полная антисанитария и грязь хуже чем в ночлежке»
«В Вишне, еще тараканы есть, под подоконником»
«Об этот линолеум на смерть ночью разбиться можно»
«В 17-й тоже самое… пипец…тоже неврология…».