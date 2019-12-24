«Полная антисанитария и грязь хуже чем в ночлежке»: в соцсети показали ужасное состояние донецких больниц

В одном из сообществ в социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка опубликовали снимки из неврологического отделения больницы № 6, на которых показаны жуткие фото палат, санузла и коридоров лечебного учреждения.

Об этом пишет Донпресс

На фото видны грязные, облупившиеся стены, пол, на котором отсутствуют огромные куски линолеума, старые, полуразваленные кровати. Дончане отмечают, что подобная ситуация и в других больницах города:

«Бесплатная медицина, говорите?! Врете. Дали список, вплоть до ваты, и обиделись, что не купила спирт. Его просто забыли вписать, я так думаю»

«Пушилина с ревматизмом туда на неделю»

«И так почти везде…»

«Все понятно»»денег нет»», ну хоть тумбочки бы помыли, полная антисанитария и грязь хуже чем в ночлежке»

«В Вишне, еще тараканы есть, под подоконником»

«Об этот линолеум на смерть ночью разбиться можно»

«В 17-й тоже самое… пипец…тоже неврология…».