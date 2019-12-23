На Луганщине убийца нанес своей жертве не менее 52-х колото-резаных ударов

Рубежанским городским судом Луганской области осужден 22-летний, ранее неоднократно судимый, жителя г. Рубежное, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. П. 4, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры

Прокуратурой Луганской области в суде доказано, что в мае 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес потерпевшему, с которым познакомился в день убийства, не менее 52 резаных и проникающих колото-резаных повреждений .

Пострадавший скончался на месте от значительной кровопотери и многочисленных телесных повреждений, несовместимых с жизнью.

По результатам судебного рассмотрения обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Справка: приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента провозглашения приговора).