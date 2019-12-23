НВФ на Донбассе устраивают провокации на блокпостах

Пророссийские наемники целенаправленно замедляют пропуск граждан и по истечении определенного графиком времени работы контрольных пунктов пропускают сразу большое количество гражданских лиц на Донбассе.

Об этом заявили в пресс-центре штаба ООС.

«Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой «серой зоне» могло значительного обострить ситуацию безопасности», — сказано в сообщении.

В течение декабря подобные провокационные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое» и «Майорское». Всего зафиксировано 5 таких случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории Украины прибывало значительное количество граждан и автомобилей.

«Учитывая темное время суток и потенциальную опасность, что происходит от систематического нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированием по решению командующего объединенных сил работу указанных КПВВ было продолжено. Пограничниками из состава Объединенных сил организованы мероприятия по дополнительному оформлению 266 граждан, в том числе 14 детей и их пропуска через линию разграничения», — сказано в сообщении.