У Кучмы подтвердили договоренность об обмене пленными до конца года

В Трехсторонней контактной группе достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Об этом пресс-cекретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Дарья Олифер написала в Facebook, передает espreso.tv

«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже», — написала Олифер.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская добавила, что пока окончательно отшлифовуются списки, информирует пресс служба Офиса президента.

«Мы сможем наконец-то забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями, — отметила Лутковская.

В то же время она попросила не манипулировать информацией о «судьбе людей».