Завтра на Луганщине ожидается туман и усиление ветра

Завтра, 24 декабря, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром видимость 1000-2000 м (дымка), местами видимость 600-900 м (слабый туман). Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 3-8 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром видимость 1000-2000 м (дымка), местами видимость 600-900 м (слабый туман). Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 2-4 0 тепла, днем 5-7 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром видимость 1000-2000 м (дымка), местами видимость 600-900 м (слабый туман). Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, днем 6-8 0 тепла.