Для школ Новопсковского района купили 77 ноутбуков

В декабре этого года 8 учреждений общего среднего образования Новопсковского района района получили 77 ноутбуков.

Об этом сообщает пресс-служба Новопсковской РГА.

Новая техника теперь есть в Белолуцкой, Закотненской, Донцовской, Булавиновской, Роговской, Березовской ООШ I-II ступеней и Новороссошанской и Рыбянцевской ООШ I-III ступеней.

Отделом образования путем тендерных закупок было приобретено 77 ноутбуков на общую сумму 1 млн 342,7 тыс, из которых 134,3 тыс. грн — средства районного бюджета. Благодаря поддержке райгосадминистрации и районного совета 108 тыс были выделены из резервного фонда. Остальное — субвенция госбюджета.

«Ноутбуки были распределены между школами, где существовала потребность в обновлении компьютерной техники, где пользуются компьютерами, полученными еще в 2007-2008 годах. Таким образом, на сегодняшний день все учреждения общего среднего образования обеспечены компьютерной техникой в ​​соответствии с требованиями», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводится работа по подключению школ к широкополосному интернету.