Пострадавшие во время пожара в интернате находятся в удовлетворительном состоянии, — ЛОВГА

Пресс-конференция в связи с пожаром в здании Старобельского областного психоневрологического интерната, расположенного в с. Бутковка Старобельского района, состоялась сегодня, 23 декабря, в облгосадминистрации.

Глава ЛОВГА Сергей Гайдай распорядился создать оперативный штаб по обеспечению мер по ликвидации последствий пожара и проведения его заседания, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» вчера в 20:40, в 21:32 ее локализовали и ликвидировали в 22:55. Площадь возгорания составила 100 метров кв.

В то время на территории заведения находились 173 человека, из них 112 в корпусе, где произошел пожар. К сожалению, четыре человека погибли, три были отправлены в лечебные учреждения. На сегодня состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет.

«Также 72 человека перемещены в Сватовскую областную психиатрическую больницу, где они обеспечены всем необходимым. Все остальные были размещены во втором корпусе интерната. Пропавшего без вести пациента найдено по месту жительства. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара и приводятся в надлежащее состояние помещения, где произошел пожар », — отметила заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская. Кроме того, она отметила, что в Луганской области 23 декабря 2019 объявлено днем ​​траура.

Как сообщил в. и. о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Сергей Горбань, к ликвидации пожара были привлечены 31 огнеборца и 6 единиц техники.

На место возгорания выехали 30 сотрудников Национальной полиции, которые помогли в эвакуации пациентов. После локализации и ликвидации пожара начался осмотр места происшествия, где работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Собираются доказательства, проводятся следственные мероприятия.

«По этому факту возбуждено два уголовных производства по ч. 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины« Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности »и ч.2 статьи 367« Служебная халатность », — отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Сергей Колесник.

По словам заместителя прокурора Луганской области Валерия Мельничука, в открывшемся уголовном производстве Старобельской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство. Ход досудебного расследования взят на контроль руководства прокуратуры Луганской области и Генеральной прокуратуры Украины.