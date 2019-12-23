В Северодонецке подростки украли фигуру «школьника». Их «вычислили» по селфи

В ночь с пятницы на субботу украли одну из фигурок «школьника», которая была установлена ​​у пешеходного перехода в районе школы 11 г. Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«В воскресенье воров нашли, фигурка возвращена предприятию СКС, у которого теперь будут определенные расходы, связанные с ее повторным установлением», — сказано в сообщении.

Как оказалась, стащили фигурку несовершеннолетние подростки. Они сломали металлический стержень, на котором фигурка была закреплена, и унесли ее себе на квартиру.

Подростки фотографировались с фигуркой, а селфи опубликовали в социальных сетях. По фото их и «вычислили»