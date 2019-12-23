Отримайте кредит онлайн на карту з 18 років! Без застави й довідок

Традиційні банки не в захваті, коли до них звертаються молоді люди, яким ледь стукнуло вісімнадцять. Це пояснюється тим, що оцінюючи ризики неповернення, керівництво вважає їх занадто високими, враховуючи вік потенційного клієнта. Тим більше що багато ще є студентами і не мають власного постійного доходу. Їм дають «дружнє наставляння» прийти годіка через три, коли здійсниться 21. Але як бути, якщо гроші потрібні сьогодні? Просто зверніться у фінансову компанію, де можна отримати кредит онлайн на карту з 18 років. До речі, МФО Qmoney на своїй сторінці https://qmoney.com.ua/kredit_onlajn_na_kartu_s_18_let запрошує молодь оформити мікропозики без застави й поручителів усього за кілька хвилин.

Що буде потрібно позичальникові, щоб стати клієнтом МФО

Одержуючи освіту, одні студенти підробляють, інші повністю перебувають на утримання батьків. Але грошей не вистачає, ні тим, ні іншим, а виручити може тільки сервіс по мікропозиках, де запитають мінімальний пакет документів:

внутрішній паспорт українського громадянина;

код платника податків (ІПН);

студентське посвідчення;

реквізити банківської карти.

Для підтримки контакту, одержання повідомлень і оповіщень претендентові на кредит онлайн із 18 років додатково необхідно мати:

мобільний телефон;

електронну пошту в інтернеті.

Важливо розуміти, що позитивна відповідь залежить, багато в чому, від того, наскільки правдиво зазначені дані в анкеті- заявці, що подавалися на розгляд. Будь-які невідповідності будуть розцінені, як викривлення інформації, і може піти відмова.

Як одержати й повернути мікропозику

У різних фінансових організаціях можуть бути свої нюанси, але по великому рахункові, регламент оформлення кредиту з 18 років без довідок і поручителів, єдиний:

на офіційному сайті обраного МФО, наприклад, Квікмані, що дуже лояльно ставиться до своїх клієнтів, за допомогою калькулятора вкажіть бажану суму у видачі й кликніть «одержати»;

далі потрібно буде з абсолютною точністю вписати дані про себе, заповнивши всі поля й відправити на розгляд;

після одержання схвалення запиту (хвилин через 10), буде запропоновано підписати договір – вписати у відповідне поле код, який прийде в смс-повідомленні;

угода вважається укладеною, і гроші в борг 18 літньому клієнтові відправляються на банківську картку моментально.

Ніяких обмежень по цільовому, використанню виданої позички, компанії не висувають, але сподіваються на сумлінне партнерство й своєчасне погашення боргу. Із цією метою клієнтам пропонується кілька варіантів внесення платежів:

перекладом з карти в особистому кабінеті інтернет-банкінга або на сайті системи-кредитора;

банківським переведенням у будь-якому банку;

готівкою в мережі платіжних терміналів.

У житті трапляються всякі казуси, і якщо виникне така ситуація, що закрити вчасно борг не виходить, просто заздалегідь повідомте про проблему кредиторові. Швидше за все, вам підуть назустріч і продовжать договір на колишніх умовах, але оплату відсоткової ставки доведеться заплатити. Послуга називається «пролонгація договору» і нею можна користуватися кілька раз. Деякі МФО дозволяють це робити взагалі без обмежень, як компанія Quickmoney.

Якщо ви вже відсвяткували свій повнолітній ювілей, то маєте можливість одержувати мікропозики з 18 років без довідки про доходи, без застави й поручителів, у зручний час дня й ночі, у будь-якому населеному пункті України. Дотримуючи нескладні правила фінансових організацій, ви завжди зможете взяти необхідну суму, включаючи й банки, які оцінять належним чином сумлінного позичальника.