Названа возможная причина пожара в Старобельском психоневрологическом диспансере

Причиной пожара в психоневрологическом диспансере, что в Старобельском районе Луганской области, могла стать неисправность электросети.

Об этом 23 декабря во время пресс конференции рассказал и.о. начальника Главного управления ГСЧС в Луганской области Сергей Горбань, передает Суспільне.Донбас

— Поскольку еще идут следственные действия, изучается место пожара — ориентировочно можно только предположить, что причина пожара связана с электросетью, неисправностью электросети, — сказал он.

По словам спасателя, на объекте была пожарная сигнализация. Сейчас выясняют была ли она в исправном состоянии и была ли подключена на момент пожара.

Как добавила заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская, одного из без вести пропавших пациентов нашли дома в Новопсковском районе.

Напомним, что пожар в диспансере с. Бутковка Старобельского района возник вечером 22 декабря. Погибли четверо человек, трое попали в больницу. Пропали также четверо пациентов.

Также глава области Сергей Гайдай рассказал детали чрезвычайного происшествия.

По факту пожара открыто два уголовных дела.

Известно также, что 23 декабря в Луганской области объявлено днем траура.