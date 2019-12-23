Лавров признал, что Россия может прямо влиять на «Л/ДНР»

Россия готова «побуждать» власти ОРДЛО выполнять решения саммита в нормандском формате от 9 декабря. Также министр Лавров пояснил, что Россия всячески хочет наладить отношения Киева с Донецком и Луганском.

Вчера, 22 декабря, во время интервью на росТВ глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Россия может всячески влиять на так называемое руководство «Л/ДНР» и сделает все возможное, чтобы договоренности по нормандскому саммиту были выполнены как можно раньше, информирует Диалог.UA со ссылкой на его заявление.

По словам Лаврова, в России видят, что президент Зеленский готов сделать все, чтобы выполнить соглашение и привести страну к миру. Глава МИД пояснил, что пока ему противостоят внутри страны силы, которые этого мира не хотят.

Он пояснил, что российская сторона сделает все возможное, чтобы договоренности по нормандскому саммиту были выполнены как можно раньше. Также он пояснил, что РФ повлияет на «Л/ДНР», однако каким именно образом это будет происходить, он не пояснил.