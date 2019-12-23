Возгорание возникло в палате, где находились лежачие больные: подробности смертельного пожара на Луганщине

Эксперты устанавливают причины пожара в здании Старобельского областного психоневрологического интерната, а тем временем стало известно, что несколько месяцев назад местная ГСЧС проверяла пожарную безопасность в этом заведении.

Об этом в комментарии Надзвичайним новинам сообщил председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай .

«В причинах пожара будем разбираться, эксперты должны предоставить выводы. Но я сейчас поднимаю документы … Дело в том, что в этом диспансере, кажется в сентябре (точную дату назву позже), проходили то ли учения, была проведена какая-то экспертиза. Этот документ будет сегодня у меня на руках, и он касается как раз пожарной безопасности. Меня интересует вывод именно -ГСЧС », — говорит глава Луганщины.

Важный вопрос пока, добавляет он, сработала ли пожарная сигнализация.

«Звонили в службу спасения сотрудники диспансера, которых на момент чрезвычайного происшествия на рабочем месте было 4-5 человек. Но если они звонили в момент сильного задымления, а сигнализация не сработала, тогда у меня будет множество вопросов », — отметил Гайдай.

Напомним, что пожар в здании Старобельского областного психоневрологического интерната произошел вечером 22 декабря. Около 20:30 поступил сигнал спасателям о том, что горит больница.

«Службы среагировали быстро — в течение 20 минут начали подъезжать первые экипажи. В общем прибыло 10 боевых расчетов. В 21:20 пожар удалось локализовать. Возгорание произошло в той комнате, где находились лежачие больные. Собственно, они и погибли. Четыре человека задохнулись угарным газом. По словам сотрудников ГСЧС, некоторые из тех, кого вынесли на улицу, еще проявляли признаки жизни. Но спасти их не удалось. Три человека сейчас находятся в больнице », — сообщил Гайдай.

Также известно, что один из сотрудников диспансера пострадал от отравления угарным газом. Впрочем, от госпитализации он отказался. Всех пострадавших эвакуировали в ближайшие больницы. Во время эвакуации сбежали 5 больных, которые были очень напуганы. Но в течение полутора часов всех их нашли.