В Луганской области 23 декабря объявлен днем траура

В связи с трагедией, произошедшей в Старобельском областном психоневрологическом интернате, в результате пожара 22 декабря 2019, который привел к человеческим жертвам, председатель облгосадминистрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении 23 декабря днем ​​траура.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

«В этот день должен быть приспущен Государственный Флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Рекомендуется отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередач», — сказано в сообщении.

Напомним, что пожар возник вечером 22 декабря. Погибли четверо пациентов, еще трое оказались в больнице.

По факту пожара открыты два уголовных дела. Ведется следствие.