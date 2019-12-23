Полиция: по факту пожара в Старобельском областном психоневрологическом диспансере открыты два уголовных дела. ВИДЕО

Глава ГУНП в Луганской области Сергей Колесник принял участие в заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром в здании Старобельского областного психоневрологического интерната.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

«22 декабря в дежурную часть Старобельского отдела полиции в 20:50 поступило сообщение о возгорании в областном психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка по ул. Заводская, 2. На место происшествия были направлены 30 сотрудников полиции, которые начали помогать эвакуировать пациентов», — рассказал он.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

В результате пожара четыре пациента погибли, трое находятся в больнице.

Сергей Колесник отметил, что по данному факту полиция открыла два уголовных дела по ч. 2 ст. 270 УК Украины «Нарушение правил противопожарной безопасности, что повлекло гибель людей» и ч. 2 ст.367 УК Украины «Служебная халатность, которая причинила тяжкие последствия».