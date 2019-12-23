В Золотом-4 и на КПВВ «Станица Луганская» установили новогодние елки

Участники детского коллектива «Золотая пора» Станично-Луганского дома культуры посетили новогоднюю елку вблизи контрольного пункта въезда-выезда. Своими песнями они дарили праздничное настроение всем посетителям Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

По поручению председателя Луганской областной государственной администрации — руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая в Станице Луганской установлена праздничная елка.

Отметим, что это уже вторая елка в зоне разведения сил. Так, 19 декабря, в День Святого Николая, глава Луганской области принял участие в зажигании елки в демилитаризованном Золотом-4.

«Новогодние деревья стали неотъемлемым символом праздников в крупных городах области, однако малые прифронтовые населенные пункты были лишены большинства из атрибутов грядущих торжеств. Несмотря на это, было принято решение о выделении из облбюджета средств на закупку, установку и украшения елок в Золотом и Станицы Луганской», — сказано в сообщении.