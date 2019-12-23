Попаснян приглашают отмечать новогодне-рождественские праздники (афиша)

Попаснянским районным домом культуры и Попаснянской районной централизованной библиотечной системой подготовлены ряд мероприятий, посвященные Новогодним праздникам.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА

Начиная с 22 декабря, состоятся следующие мероприятия:

22.12.2019 11:00 — театрализованный новогодний утренник «Новогодние приключения снеговика» для жителей поселка Нырковое (местный дом культуры).

22.12.2019 в 14.00 — театрализованный новогодний утренник «Новогодние приключения снеговика» для жителей поселка Подлесное (местный дом культуры).

24.12.2019 года в 10.00 (младшие школьники) и в 13.00 (среднее школьное звено) — театрализованный новогодний утренник для детей Попаснянской многопрофильной гимназии № 25 (большой зал районного дома культуры).

26.12.2019 в 10.00 и в 12.00 — театрализованный новогодний утренник «Новогодние приключения снеговика» для жителей поселка Приволье (местный дом культуры).

27.12.2019 в 10.00 — театрализованный новогодний утренник «Новогодние приключения снеговика» для детей работников вагонного депо (большой зал районного дома культуры).

30.12.2019 11:00 — театрализованный новогодний утренник «Новогодние приключения снеговика» для детей работников организаций и предприятий города и района (большой зал районного дома культуры).

28.12.2019 в 10.00 — новогодняя праздничная концертная программа «Новогоднее настроение» (лекционный зал районного дома культуры).

01.01.2020 в 01.30 — праздничное массовое гуляние у районной елки для жителей и гостей города Попасная (площадь у районного дома культуры).

02.01.2020 в 12.00 — новогодний утренник для детей города и района «В стране сказок» с участием театрального коллектива районного дома культуры «Арлекин» (большой зал районного дома культуры)

11.01.2020 в 10.00 — Вертеп — fest с участием творческих коллективов города и района (большой зал районного дома культуры).

26.12.2019 в 15.00 — «На пороге Новый год», праздничное новогоднее мероприятия для учащихся детской школы искусств (концертный зал детской школы искусств)

28.12.2019 в 10.00 — новогодний карнавал «Снежная, нежная сказка Зимы» (Попаснянская районная библиотечная система)

04.01.2020 в 13.00 — видеопросмотр: «Креативные елки мира» (детская библиотека-филиал Попаснянской районной библиотечной системы

05.01.2020 в 13.00 — рождественский балаганчик в библиотеке: мастер-класс по изготовлению праздничной кутьи, просмотр аудио-записей рождественских песен и щедривки (Попаснянская районная центральная библиотечная система)

08 — 09. 01.2020 — хит-парад новой книги: «От зимы до зимы» (Попаснянская районная центральная библиотечная система)