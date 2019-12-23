Пристайко озвучил «план максимум» по обмену пленными

Украина намерена дорабатывать списки лиц на обмен пленными, так как на данный момент согласована лишь одна группа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу». , передает Обозреватель

«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уже точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года«, – сказал он.

Кроме того, Пристайко пояснил, что стороны до проведения следующего «нормандского» саммита должны не только определить три участка, но и провести разведение сил.

Так, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

«Мы рассчитываем на то, что они будут обработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем», – сказал украинский министр.