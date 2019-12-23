Пристайко озвучил «план максимум» по обмену пленными

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Украина намерена дорабатывать списки лиц на обмен пленными, так как на данный момент согласована лишь одна группа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу». , передает Обозреватель

«Мы действительно рассчитывали на чуть больший прогресс в этом вопросе. Согласовали одну группу людей, которая уже точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года«, – сказал он.

Кроме того, Пристайко пояснил, что стороны до проведения следующего «нормандского» саммита должны не только определить три участка, но и провести разведение сил.

Так, во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.

«Мы рассчитываем на то, что они будут обработаны. Возможно, будут предложены другие. Это сложный процесс. Мы их пока не называем», – сказал украинский министр.

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