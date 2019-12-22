Квартиры в новостройках – покупка в ЖК Кандинский

Когда появляется возможность приобрести квартиру, многие, выбирая между вторичным жильем и покупкой квартир в новостройке/, предпочитают именно последний вариант. На то есть масса веских причин. И если вы хотите приобрести комфортную и уютную квартиру в Одессе по адекватной стоимости, для вас – роскошные варианты предлагает кандинский жк. В этих предложениях воплощены уникальность стиля жизни, в ансамбле важные положительные составляющие проживания в центре мегаполиса, яркие характеристики курортной резиденции.

Подробнее о ЖК Кандинский

Жилой комплекс от надежного застройщика Saga Development предлагает современные квартиры с новыми коммуникациями и электропроводкой. Здесь каждая квартира – с чистой юридической историей. Чистые подъезды, функциональные современные лифты, охраняемая территория и парковка – это далеко не все положительные характеристик этого жилого комплекса.

ЖК KANDINSKY Residence расположен в соответствии с классом жилья – на Французском бульваре 63. Сюда входят четыре здания в двадцать один этаж. Эффектный внешний вид жилого комплекса никого не оставит равнодушными. В основе – динамичные линии, а также безупречные формы. Подобная конструкция позволяет каждому из жильцов наслаждаться созерцанием черноморских пейзажей. Здесь будет приятно мечтать, это отличное место для отдыха после тяжелого рабочего дня. В выходной вы сможете интересно провести время.

Комплекс находится в одном из наиболее популярных и динамичных районов Одессы. Это район Французского Бульвара. Здесь значительно ощущается курортный характер мегаполиса. Вблизи жилого комплекса находится зеленая полоса, со знаменитой Трассой здоровья. За ней – буквально сразу берег моря, пара пляжей. Это пляжи Калетон и Дельфин.

Квартиры в ЖК Кандинский комфортны и уютны, здесь есть все необходимое для жизни современного человека. Они весьма практичны. В них сочетаются безупречные свойства жилья в мегаполисе и уют курортной резиденции. Благодаря выгодному расположению, становится возможным всегда быть в центре событий, при этом наслаждаясь близостью к морскому побережью. Вы будете дышать свежим и чистым воздухом, наслаждаться всеми благами цивилизации.

В основе планировки квартир лежит современная уникальная концепция открытого пространства. Здесь кухня успешно объединена с гостиной. В отдельном помещении только спальня. В квартирах, где площадь достаточно велика, есть гостевой санузел, а также гардеробная.

Абсолютно все квартиры в этом жилом комплексе оснащены роскошными панорамными окнами больших размеров, из которых вы сможете любоваться красотой природы вокруг. Просторные лоджии успешно дополнят всю прелесть вашего жилища.

Стоит добавить и престижность расположения. Это – важный аргумент в пользу подобного выбора.

Каждый сможет наслаждаться комфортом и красотой здешних мест. Вы сможете пользоваться всеми благами цивилизации и жить в свое удовольствие.