В последние дни на КПВВ «Станица Луганская» скапливаются большие очереди. ФОТО

20 и 21 декабря на пункте пропуска «Станица Луганская» наблюдались большие очереди.

Об этом сообщают в социальных сетях.

«Очередь 20 декабря собралась перед КПП, вдоль автодороги Р-22, до перекрестка, в районе поворота на Николаевку», — сообщили в телеграмм-канале «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости».

Также в телеграмм-канале увязали большие очереди 20 декабря с испытаниями на отремонтированном мосту в Станице Луганской. Как заявили сепаратистские ресурсы, в этот день мост проверяли на проезд «скорых».

«Сегодня (20 декабря, — ред) нам удалось согласовать с украинской стороной вопрос, который нас волновал больше всего: позволяет ли установленный пролет проехать машине скорой помощи. Наше требование было выполнено, и сегодня скорая проехала с украинской стороны и с нашей стороны, что показало возможность проезда по пролету моста», — цитирует слова «представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ» Ольги Кобцевой сепаратистский ЛИЦ.

«Для луганчан пришедших на КПВВ в пятницу, 20 декабря, оказалось «сюрпризом», что пропуск через мост временно был приостановлен. Проводились испытательные заезды автомобилей «скорой помощи» через новую, восстановленную секцию моста…В связи с этим с обоих сторон КПВВ «Станица Луганская» возникли очереди. Но со стороны Луганска, эта очередь была просто огромной, потому что с утра пораньше люди собрались переходить линию разграничения, чтобы до конца дня успеть решить свои вопросы «на той стороне»», — написали в телеграмм-канале «Ситуация на блокпостах Донбасса — Новости».

По информации «Луганского Радара», сегодня, 21 декабря, на пункте пропуска по обе линии разграничения также наблюдались большие очереди.