Беловодская ОТГ закупила коммунальную технику на 1,1 миллиона гривен. ФОТО

С целью улучшения коммунального обслуживания населения Беловодской громады, обеспечения качественных и своевременных услуг по обрезке аварийных деревьев, срезания травы на придорожных территориях, вывоза сухих листьев и веток, а также обеспечения зимнего содержания дорог Беловодский поселковый совет накануне Нового года приобрел специальную технику.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.

А именно:

— измельчитель веток на дизельном двигателе;

— косилка роторная Виракс;

— машина МВУ-0,5 П;

— отвал для снега с гидравлическим управлением;

— трактор Беларус МТЗ 82.1 (колесная формула 4х4)

— разбрасыватель дорожных смесей РДС-3,

— тракторный самосвальный прицеп 2 ПТС-6,5 (2 шт.),

Общая стоимость приобретенной техники — 1,1 млн грн за счет привлеченных средств субвенции из государственного бюджета на формирование инфраструктуры ОТГ.

Для повышения качества социального обслуживания Беловодская громада 19 декабря получила мобильный ЦНАП от ЕС и ООН, который уже в Новом году будет оперативно обеспечивать услугами жителей в наиболее отдаленных селах района.