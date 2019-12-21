Беловодская ОТГ закупила коммунальную технику на 1,1 миллиона гривен. ФОТО

С целью улучшения коммунального обслуживания населения Беловодской громады, обеспечения качественных и своевременных услуг по обрезке аварийных деревьев, срезания травы на придорожных территориях, вывоза сухих листьев и веток, а также обеспечения зимнего содержания дорог Беловодский поселковый совет накануне Нового года приобрел специальную технику.
Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.
А именно:
— измельчитель веток на дизельном двигателе;
— косилка роторная Виракс;
— машина МВУ-0,5 П;
— отвал для снега с гидравлическим управлением;
— трактор Беларус МТЗ 82.1 (колесная формула 4х4)
— разбрасыватель дорожных смесей РДС-3,
— тракторный самосвальный прицеп 2 ПТС-6,5 (2 шт.),
Общая стоимость приобретенной техники — 1,1 млн грн за счет привлеченных средств субвенции из государственного бюджета на формирование инфраструктуры ОТГ.
Для повышения качества социального обслуживания Беловодская громада 19 декабря получила мобильный ЦНАП от ЕС и ООН, который уже в Новом году будет оперативно обеспечивать услугами жителей в наиболее отдаленных селах района.
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