В прокуратуре Луганщины рассказали о борьбе с незаконным игорным бизнесом. ФОТО

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганской области и оперативного сопровождения УСР в Луганской области ДВР НП, СУ ГУНП в Луганской области выявлена и прекращена незаконная деятельность четырех игорных заведений на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По указанным фактам начато два уголовных производства по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом).

Во время проведения санкционированных обысков в местах предоставления услуг в сфере игорного бизнеса правоохранителями было изъято 115 единиц компьютерной техники (компьютерные мониторы, компьютерные системные блоки, клавиатуры, компьютерные мыши, Wi-Fi роутеры), игровые автоматы, фишки для игры в покер, колоды карт, видеотерминалы и чековые терминалы.

Сейчас созданы мобильные группы по выявлению и документированию незаконной деятельности объектов игорного бизнеса на территории области, в состав которых входят работники ГУНП и ГУ ГФС в Луганской области. Приняты меры по демонтажу всех рекламных конструкций, которые популяризируют игорный бизнес.

Прокуратура обращается к общественности Луганщины с просьбой сообщать обо всех известных вам случаях функционирования игорных заведений на территории области по телефону: 050 478 04 69.

Отметим, что вышеупомянутые мероприятия проведены во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 20 декабря 2019 о прекращении функционирования игорных заведений.

По информации ГУНП в Луганской области, во время комплексной отработки прекращена деятельность 46 игровых и лотерейных заведений Луганской области.