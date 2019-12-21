Возле ж/д вокзала в Рубежном найдены боеприпасы. ФОТО

Сотрудники Управления уголовного розыска, батальона полиции особого назначения и Рубежанского отдела полиции в ходе патрулирования территории железнодорожного вокзала г. Рубежное у подъездных путей обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-22, корпуса гранат РГД-5 и РДГ-55 МБ, 18 осветительных шашек , дымовую шашку и 5 корпусов сигнальных мин СМ-УЗ.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению лица, оставившего данные боеприпасы.