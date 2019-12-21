Виновника страшного ДТП на мосту в Сватово осудили на 8 лет лишения свободы. ФОТО

Прокуратурой Луганской области поддержано публичное обвинение в суде в уголовном производстве по обвинению жителя г. Лисичанска в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 ноября 2018 года водитель, управляя неисправным грузовым автомобилем «FAW-CA3252», загруженным песком, двигался со стороны г.. Харькова и на автомобильном мосту через реку Красная в Сватово, где в то время проводились ремонтные работы, допустил столкновение с четырьмя другими автомобилями, которые двигались в попутном и встречном направлениях.

Проведенными экспертизами установлено, что транспортное средство было технических неисправностей, при которых запрещается его эксплуатация. Кроме того, водитель во время движения не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку, чем нарушил правила дорожного движения.

В судебном заседании прокурором в полном объеме доказана вина водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 11 человек: 4 погибли, 1 получил тяжелые телесные повреждения, еще 6 человек — телесные повреждения средней степени тяжести.

20 декабря 2019 Кременской районный суд Луганской области принял обвинительный приговор, которым лицо осуждено к 8 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.