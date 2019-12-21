НВФ обстреляли Золотое-4: повреждены два дома

Сегодня утром, 21 декабря, со стороны г.. Золотое-5 (территория временно подконтрольная НЗФ «ЛНР») боевики из миномета калибром 82 мм обстреляли г. Золотое-4 Попаснянского района.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вольная. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники ГУНП. Данный факт зарегистрирован.