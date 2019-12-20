Стало известно, сколько детей усыновили в 2019 году на Луганщине

В 2019 году в Луганской области усыновлено 36 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины — 29 детей и 7 — иностранными.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Сейчас в области создано и функционирует 21 детский дом семейного типа и 81 приемная семья, в которых воспитывается 297 сирот и детей, лишенных родительской опеки.

«Новой формой семейного воспитания является устройство ребенка в патронатную семью. С начала введения услуги в семьи патронатных воспитателей устроено 7 детей. Работа в этом направлении продолжается », — подчеркнула Раиса Родина.

Кроме этого, она отметила, что 16 955 человек получили статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов соответствующий статус и 1945 — находится в работе.

За два года за счет субвенции из государственного бюджета приобретено 13 жилых домов, из них 1 — детский дом семейного типа, а также 64 квартиры.

Всего в 2017-2018 годах за счет местных и государственного бюджетов обеспечено жильем 84 ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки и лица из их числа.

В этом году планируется обеспечить жильем 51 человек из числа детей-сирот. В 2020 году Луганской области предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам для обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки на условиях софинансирования.

Также было отмечено, что в связи с военными действиями в области снизились темпы устройства детей в приемные семьи и детские дома семейного типа.

Низкими остаются показатели устройства детей в Беловодском, Кременском, Старобельском, Троицком районах, городах Лисичанске и Северодонецке.

В конце выступления начальник службы по делам детей облгосадминистрации подчеркнула, что для обеспечения последовательного реформирования действующей системы институционального воспитания детей самое главное определиться, какие услуги должны быть развиты на уровне громады для того, чтобы дети не попадали в интернаты.

«Каждая громада должна быть ответственной за ребенка, проживающего на ее территории. Суть реформирования заключается в поддержке семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах, предоставлении ей нужных услуг. В случае, если семья не справляется с обязанностями воспитания ребенка, то необходимо предоставить ребенку соответствующий статус и возможность жить в других формах семейного воспитания », — подчеркнула спикер.