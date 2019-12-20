В Луганской области разработан план безопасного школьного питания

Департамент образования и науки ОГА совместно с ГУ Госпродпотребслужбой в Луганской области разработали Региональный план мероприятий по созданию условий для безопасного питания детей в учебных заведениях на 2019-2022 годы. План был разработан в соответствии с поручением Премьер-министра Украины по вопросам безопасности питания в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Недавно директор Департамента образования и науки ОГА Юрий Стецюк и начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Луганской области Рита Холоденко провели семинар-совещание «Соблюдение требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и отдельных показателей качества пищевых продуктов операторами рынка, осуществляющих организацию питания детей в дошкольных и учебных детских заведениях при Луганской областной государственной администрации ». На мероприятие были приглашены руководители отделов (управлений) образования городских советов, райгосадминистраций, сельских и поселковых советов ОТГ, учреждений профессионально-технического образования.

Были рассмотрены вопросы организации и порядка государственного контроля за производителями и реализаторами продуктов, их ответственность за нарушение законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов. Кроме того, обсуждались эпидемиологическая ситуация за текущий период 2019 года в Луганской области, инфекционные заболевания, которые передаются через пищевые продукты, порядок организации питания детей в дошкольных, учебных и оздоровительных заведениях. Не обошли вниманием и результаты проведения внеплановых мероприятий государственного контроля на пищеблоках учебных заведений; обучение представителей отделов образования и органов местного самоуправления по вопросам безопасности питания в учебных заведениях.

В учебных заведениях области осуществлен мониторинг состояния пищеблоков в соответствии с системой НАССР.