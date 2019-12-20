Принята Программа экономического и социального развития Луганской области на 2020 год

Проект Программы экономического и социального развития Луганской области на 2020 год на заседании коллегии представил директор Департамента экономического развития, внешнеэкономической деятельности и туризма облгосадминистрации Сергей Медведчук.

Он отметил, что проект Программы прошел электронные общественные обсуждения и был рассмотрен на общественном совете при облгосадминистрации, передает пресс-служба Луганской областной ВГА

Сергей Медведчук обратил внимание, что сегодня в последний раз Программа принимается на год, до окончания действующей Стратегии области. На следующий период действия Стратегии — с 2021 — Программу будут разрабатывать на среднесрочный период, то есть на три года.

Целью программы на 2020 год является обеспечение развития реального сектора экономики и на этой основе улучшение качества жизни населения, максимально возможное уменьшение негативных социально-экономических последствий, которые возникли в области.

Для достижения поставленной цели реализуются задачи, определеннеы четырьмя целями.

Одной из базовых проблем региона является разрушенная инфраструктура, поэтому именно «Восстановление критической инфраструктуры и услуг» является первой целью. Вторая цель, «Повышение способности местной власти в условиях децентрализации и информатизации», предусматривает завершение процесса образования объединенных территориальных громад, расположенных на подконтрольной территории. Третья — «Экономическое восстановление и переход к устойчивому развитию». Четвертая — «Создание благоприятных условий для жизни и построение мира».

Сергей Медведчук отметил, что в 2020 году запланировано увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и основных видов продукции перерабатывающей отрасли в сельском хозяйстве.

Существенный ресурс область рассчитывает получить из Государственного бюджета, по предусмотренным в нем бюджетным программам:

 государственный фонд регионального развития: для Луганской области 488 500 000 гривен;

 субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на: поддержку развития ОТГ; осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию территорий; обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа»; реализация проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины; осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативному влиянию в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

Также должна начаться реализация проекта по присоединению железнодорожной ветки «Лантратовка — Кондрашевская-Новая» ко всеукраинской сети железных дорог. Этим сообщением смогут пользоваться аграрии и трейдеры. Кроме того, это уменьшит нагрузку на автомобильные дороги.

Планируется окончание строительства подстанции «Кременская», что позволит соединить регион с Объединенной энергетической системой Украины, восстановить работу основных энергоемких предприятий.

Спикер добавил, что предложения и замечания, поступившие во время проведения консультаций с общественностью, учтены при доработке проекта Программы.

Отчет о результатах общественного обсуждения размещен на официальном сайте облгосадминистрации.

Решением коллегии проект Программы экономического и социального развития Луганской на 2020 год принят.