«Позиции сторон не совпадают»: Политолог заявил, что результат переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы спрогнозировать очень сложно

Сергей Толстов отметил, общаясь с журналистами издания ГолосUA, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы будут продолжаться и дальше. Вместе с тем политолог подчеркнул, что результат их сейчас предугадать достаточно сложно, поскольку на данный момент позиции сторон не совпадают.

Об этом передает replyua.net

Ранее Владимир Путин говорил, что перспективы переговоров в нормандском формате напрямую зависят от того, будут ли достигнуты какие-то предварительные договоренности. В свою очередь украинская сторона считает необходимым продолжить переговорный процесс, стараясь не идти при этом на уступки. Такая стратегия позволяет выиграть определенный запас времени. Но Киеву в итоге придется принимать окончательное решение. В ином случае нормандский формат попросту «зависнет».

Россия заняла достаточно жесткую позицию, и она не собирается идти на какие-то уступки. Поэтому результативность нормандского формата во многом зависит от готовности Берлина и Парижа поддержать реальный сценарий завершения войны на Донбассе. Если же говорить о переговорах в рамках ТКГ в Минске, то там будут обсуждать обмен заключенными, имплементацию в украинское законодательство «формулы Штайнмайера» и разведение сил на 4 участках