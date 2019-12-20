«Мечтатель» Пушилин хочет дотянуть уровень доходов населения в «ДНР» до уровня регионов РФ

Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал за «несколько лет» довести уровень доходов граждан, проживающих на оккупированной части Донетчины, до уровня близлежащих регионов РФ.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

«Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близрасположенных областей Российской Федерации», — рассказал Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что на лето главари «ДНР» готовы отменить «комендантский час» в неподконтрольном Седово.