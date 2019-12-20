В ОРЛО девятилетний мальчик заснул руку в батарею и застрял

Вчера, 18 декабря, в Кадиевке (Стаханов, временно неподконтрольная территория Луганщины) спасателей вызвали на помощь 9-летнему мальчику, который заснул руку в чугунную батарею центрального отопления.

Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР».

«Мать мальчика рассказала, что в момент инцидента укладывала младшего сына спать. Увидев, что случилось, она предпринимала разные попытки освободить руку сына, но они оказались безрезультатными. Ситуация осложнялась тем, что батарея была горячая, несмотря на то, что женщина сразу отключила отопление. До приезда спасателей поливала руку холодной водой и прикладывала лед», — сказано в сообщении.

Спасатели сняли батарею с опорных арматур и положили на пол. Таким образом, мальчик смог выпрямить руку, изменить ее положение и сам освободился из ловушки.

Поскольку рука ребенка опухла, то было решено вызвать скорую. Мальчика доставили в травмпункт с предварительным диагнозом «травма левого плеча, ушиб».