Вчера, 19 декабря, в Лисичанске семилетняя девочка выпала из окна второго этажа многоквартирного дома.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«Патрульные получили анонимное сообщение о том, что у школы №12, находится девочка на вид семи лет. Ребенок одет только в легкую кофточку и колготы», — сказано в сообщении.

Прибыв на место вызова, копы обнаружили малышку. Ребенок сидел на земле босиком, еле разговаривал и не мог ходить. На лице девочки была кровь и были ушиблены колена. Патрульные немедленно вызвали скорую помощь, и укутали пострадавшую в теплую куртку.

«Как оказалось, девочка выпала из окна второго этажа дома неподалеку. Родителей дома нет. Опросив соседей, полицейские установили мобильный номер матери и позвонили ей. Вскоре смущенная мать прибежала домой. Зайдя в квартиру она начала искать какую-то подругу, на которую она якобы оставила дочь, а сама пошла в аптеку», — сказано в сообщении.

По предварительному диагнозу врачей, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. О данном факте патрульные сообщили инспекторам ювенальной превенции, для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу.