Пока речь не идет: в МИД оценили возобновление ж/д сообщения с ОРДЛО

Пока о возобновлении железнодорожного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса речь не идет.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству, сообщает Интерфакс-Украина

«О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехсторонняя контактная группа, она над этим работает», — сказал он.

На вопрос о том, когда будут открыты дополнительные пункты пропуска в Золотом, Счастье и Демино-Александровске, замминистра сказал, что готовность Украины в этом вопросе есть, однако это надо согласовать с другой стороной конфликта.

«Это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны, потому что с нашей стороны готовность есть», — пояснил Боднар.

Как сообщалось, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.