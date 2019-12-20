До +8 градусов тепла: Луганщину ждут теплые выходные

Сегодня, 20 декабря, в Луганской области небольшая облачность. Без осадков. Видимость хорошая 8-10 км. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура днем 2-7 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Небольшая облачность. Без осадков. Видимость хорошая 8-10 км. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 4-6 0 тепла.

по городу Луганск

Небольшая облачность. Без осадков. Видимость хорошая 8-10 км. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 5-7 0 тепла.

В субботу, 21 декабря, в регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.

В воскресенье, 22 декабря, ожидается облачность. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь. Ночью местами гололед. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью от 3 0 тепла до 2 0 мороза, днем 3-8 0 тепла.