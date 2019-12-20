Лечебные учреждения Луганщины пополнились новой компьютерной техникой. ФОТО

В рамках подкомпонента «Управление здравоохранением» Программы восстановления и развития мира ПРООН и для поддержки запуска реформы вторичного звена одной городской и 12 районным больницам области передано 25 компьютеров и ноутбуков с соответствующими программным обеспечением.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Общая сумма составила 642 855 гривен.

На этих компьютерах будут установлены медицинские информационные системы, которые уже с 1 апреля 2020 будут обеспечивать реализацию принципа «деньги следуют за пациентом».

Улучшение обеспечения компьютерной техникой лечебных учреждений Луганщины на селе является логическим продолжением сотрудничества специалистов Программы развития ООН с врачами сельских районов области.