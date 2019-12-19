Сказочный новогодний городок открылся в Северодонецке. ФОТО

Сегодня, 19 декабря, на площади возле городского Дворца культуры Северодонецка состоялось открытие сказочного новогоднего городка.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Поздравили горожан с Днем Святого Николая от депутатской группы «Северодончане» и ее руководителя Игоря Буткова и.о. председателя городского совета Вячеслав Ткачук и заместитель руководителя депутатской группы «Северодончане» Андрей Гавриленко.

Главным украшением праздника стала живая новогодняя елка, украшенная бусами разноцветных огней, а вот световой фонтан поразил своими световыми переливами и завораживал игрой струй.

«Световое лазерное шоу приковало взгляд всех присутствующих — почти никто не сдвинулся с места — все наблюдали за игрой лазерного луча в различных изображениях и поздравлениях», — сказано в сообщении.

Также на площади были установлены световые новогодние фигурки: паровозик, олени, Святой Николай, крылья. А в фойе городского Дворца культуры для деток работала резиденция Святого Николая и Санта Клауса.