Эксклюзивный именной халат: прекрасная возможность сделать подарок с частичкой вашей души

Обратившись в студию «Dicotton» вам предоставляется возможность заказать халат с именной вышивкой, изготовленный с учетом персональных стилистических предпочтений. Наличие собственного оборудования позволяет в течение 1-3 дней сделать комфортный и красивый халат с вышивкой руководствуясь созданным вами макетом. Персональные именные халаты на заказ доступны в любом варианте исполнения.

Оказать помощь в этом готовы не только наши профессиональные дизайнеры, но и многофункциональный конструктор, содержащий шаблонные изображения и надписи, включая опции выбора шрифта, размера и цветовой гаммы. Такой подход позволяет купить именной халат, изготовленный по индивидуальному дизайну, не отходя от компьютера.

К слову, оценить преимущества сотрудничества с нами, равно как и приобретенный именной халат женский, мужской или детский могут не только жители Киеве или Харькова. В сферу нашей компетентности входит обслуживание всей Украины с помощью оперативной доставки заказа, выполняемый транспортной компанией «Новая почта».

Как мы работаем

Хотите подарить дорогому человеку именной халат из турецкой махры на поверхности которого вышиты стильные инициалы или какой-нибудь рисунок? С нами, воплотить свои намерения, можно легко и быстро.

Для того, чтобы приобрести махровый халат с вышивкой вам необходимо лишь оформить заявку онлайн на нашем сайте. Далее менеджер свяжется с вами и уточнит все детали. В качестве альтернативных способов коммуникации вы можете использовать:

Звонок по телефону. Электронную почту. Вайбер.

После того, как макет будет разработан и с вами согласован, пока еще виртуальный мужской халат с вышивкой отправляется на производство. От вас требуется внести предоплату с помощью банковской карты на реквизиты студии «Dicotton». Остаток оплачивается, когда халат с надписью будет готов, о чем клиент уведомляется в формате фотоотчета.

Ценовая политика

Цена, по которой вы можете приобрести халат мужской с надписью или женскую модель с рисунком далека от заоблачных цифр и варьируется в демократичном диапазоне. К тому же, проводимая нами программа лояльности позволяет заказать детский халат с вышивкой, равно как и мужской вариант с именем и фамилией с выгодной экономией для бюджета.

Мы не просто продаем эксклюзивную продукцию – мы дарим радостные эмоции. Цена, по которой вы можете приобрести женский, детский или мужской халат с вышивкой находятся в доступном диапазоне.