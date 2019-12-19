Выбираем детский столик: практические советы родителей

При покупке стола в детскую комнату необходимо учитывать множество параметров. Значение имеют габариты и высота мебели, стиль ее оформления, материал изготовления и, конечно же, стоимость. Производители предлагают различные рекомендации, позволяющие сделать правильный выбор. Однако их полезность несравнима с практическими советами от родителей, которые прошли этот путь самостоятельно. В данном экскурсе мы собрали ценные рекомендации от пап и мам по выбору таких детских столиков. Опираясь на них, вы сможете принять более взвешенное решение перед покупкой.

Стол для детей должен подходить по росту

Малыши растут очень быстро. Как одежда становится маленькой уже через сезон, так и мебель теряет свою практичность с течением времени. По мере роста ребенка компактный столик будет становиться для него все ниже и ниже, что создаст предпосылки для искривления осанки. Чтобы этого избежать, рекомендуется изначально заказывать изделие слегка «на вырост» и, по возможности, заменить его на новое спустя 2-3 года. Это – лишние растраты, но здоровье карапуза куда важнее.

Не забывайте о дизайне стола для детской комнаты

Ребенок будет с удовольствием проводить время за столиком, если он ему действительно нравится. Поэтому постарайтесь приобрести мебель, которая соответствует его интересам. Вариантов оформления крышек детских столов существует огромное множество. Герои сказок и мультфильмов, таблицы умножения, сложения, деления, вычитания, географические карты, красочные алфавиты русского, украинского, английского языков – лишь основные направления. При выборе изделия учитывайте интересы своего малыша – и он будет искренне доволен обновкой!

Выбирайте подходящую конструкцию столика для детей

Если место в комнате ограничено, то наличие дополнительного элемента мебели может оказаться обременительным. В такой ситуации уместно заказать стол, который складывается и приобретает компактные размеры. Перед и после использования его легко разложить и сложить за одну минуту. Сборно-разборные варианты уместны и в тех случаях, когда планируется регулярная перевозка детского столика (например, при еженедельных поездках на дачу).

Учитывая данные советы, вы сможете сделать выбор мебели для ребенка более взвешенно и обоснованно. Чтобы купить детский столик по доступной цене и с доставкой по Украине, самое время переходить на сайт интернет-магазина Дидитойс и оформлять онлайн-заказ!