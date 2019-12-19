Били и привязывали цепью: на Луганщине осудили родного отца и мачеху 6-летнего мальчика

По результатам судебного рассмотрения при поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Новоайдарского отдела Северодонецкой местной прокуратуры суд признал двух человек — отца и мачеху виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 126-1 (домашнее насилие); кроме того, женщина обвинялась в совершении преступления по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы малолетнего) УК Украины, и приговорил к 2 и 4 годам лишения свободы соответственно.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

За жестокое обращение с мальчиком, угрозу его жизни и здоровью, решением суда оба родных родителей ребенка лишили родительских прав. Сейчас ребенок находится под опекой родной тети.

По материалам следствия, мачеха за плохое, по ее словам, поведение 6-летнего мальчика неоднократно привязывала его металлической цепью к двери и при этом наносила телесные повреждения. Также установлено, что родной отец не только не пресек противоправное поведение жены, но и сам бил сына, пытаясь таким образом «перевоспитать».

В связи с пребыванием на их иждивении малолетних детей мужчина освобожден от отбывания наказания с испытанием на срок 2 года, женщина — с испытательным сроком 3 года.