На праздники продлен маршрут поезда «Лисичанск-Днепр» до Херсона

Укрзализныця назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники, передает vistilug.com.ua со ссылкой на пресс-службу общества.

Четыре поезда совершат дополнительные рейсы, восемь — будут курсировать по удлиненными маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров в самых популярные места отдыха. Всего в зимние праздники запланировано назначить 35 дополнительных поездов.

В частности, на праздничные даты продлен маршрут поезда № 140/139 Лисичанск-Днепр в Херсон

Из Лисичанска поезд будет отправляться 28, 29 декабря, 1, 4, 8, 11, 12 января, из Херсона — 29, 30 декабря, 2, 5, 9, 12, 13 января.

Отправление из Лисичанска в 21:35, прибытие в Херсон в 19:10. Из Херсона отправление в 22:17, прибытие в Лисичанса 19:50.

Маршрут движения поезда можно посмотреть по ссылке .