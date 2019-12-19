Обесточивание объектов «Попаснянского водоканала»: кто останется без воды

Представители «Луганского энергетического объединения» сегодня пломбируют основное насосное оборудование. Это приведет к сокращению подачи воды гражданам, проживающим на неподконтрольной территории Луганщины.

Об этом сообщил заместитель директора Попаснянского районного водоканала Сергей Алексеев в комментарии изданию popasnaya.city.

«На сегодняшний день такая ситуация. Оборудование меньшей производительности, которое потребляет меньше электрической энергии, пока нам оставляют в работе,» — говорит он.

Это никак не повлияет на водоснабжение потребителей в Попаснянском и Станично-Луганском районах, на подконтрольной территории Луганщины.

Как известно, причина действий энергетиков — долг предприятия за электроэнергию. Она образовалась несколько лет назад, в период, когда неподконтрольная сторона не рассчитывалась за подачу воды.

В водоканале изданию отметили, что сейчас плата за воду поступает, однако это не решает вопрос накопившиеся задолженности.

Как изменится ситуация с погашением долга после отключения основного насосного оборудования – пока сказать сложно