Путин заявил, что Украине нужен прямой диалог с Донбассом

Президент РФ Владимир Путин считает, что минские договоренности должны быть неизменными, и что пересмотр соглашений может завести ситуацию на Донбассе в тупик.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве, сообщает ДонПресс

Он отмечает, что насторожился, когда президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможного пересмотра минских договоренностей.

«Нет ничего кроме минских соглашений. Меня очень насторожило заявление Зеленского о том, что можно было бы их просмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений вся ситуация может зайти в тупик», — заявил президент РФ.

По его мнению, главное условие для решения конфликта на Донбассе — это особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также прямой диалог с так называемыми «лидерами» непризнанных «республик».