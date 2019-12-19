Сегодня в Сватово откроют главную новогоднюю елку города

Сватовчан и гостей города приглашают посетить праздничное мероприятие ко Дню Святого Николая — Открытие городской елки!

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«19 декабря 2019 в 16: 00 часов на площади 50-летия Победы будет проходит праздник «Новогодняя елка Святого Николая»! В рамках праздника состоится конкурс детского рисунка «Мой зимний город»», — сказано в сообщении.

Также 20 декабря 2019 в 11:00 для посетителей и частных предпринимателей, работающих на Сватовском городском рынке, будет проходит праздник по случаю Николая Чудотворца.

Мероприятие состоится на территории рынка

В программе:праздничная распродажа промышленных товаров, показ моделей одежды от предприниматели, концертная программа.