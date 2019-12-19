«Там нет иностранных войск»: Путин в очередной раз сделал заявление по оккупированному Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на оккупированном Донбассе якобы находятся «местные силы» со своим «вооружением».

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам года в Москве 19 декабря.

«Там нет иностранных войск. Там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей…», — сообщил глава Кремля.

При этом Путин сказал, что на Донбассе воюют наемники из европейских стран, которые находятся там добровольно.

«Что касается наемников – ну да, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Давайте будем разбираться с этими наемниками!» , — сказал российский президент.