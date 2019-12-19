Шахтеры в неподконтрольном Донецке рассказали журналистам о своей жизни. ВИДЕО

Журналисты специального проекта Радио Свобода «Донбасс Реалии» сняли эксклюзивные кадры и интервью на шахте имени Засядько в оккупированном Донецке.

Об этом сообщается на сайте Радио Свобода.

Компания «Внешторгсервис» ( «ВТС»), которую связывают с олигархом Сергеем Курченко, задолжала шахтам неподконтрольной Киеву части Донбасса около 400 000 000 долларов. А группировки российских гибридных сил «ЛНР» и «ДНР» дали монополисту двухлетнюю отсрочку на погашение задолженности, несмотря на нехватку денег и долги по зарплате.

Издание приводит диалог с одним из шахтеров:

— В каком режиме сейчас работает шахта?

— Ну, такое время, тяжелое.

— Сколько участков работает?

— Два.

— У вас есть задолженности по зарплате?

— Сейчас стали выравниваться, более или менее. Были.

«Работает у нас один участок добывающий, второй — по монтажу … Проходка пока стоит, недостаточное финансирование. А так забой работают », — добавил еще один из шахтеров корреспонденту« Донбасс Реалии ».

Другой работник шахты им. Засядько говорит — шахта работает «в режиме ожидания».

«Ожидание лучшего, повышения зарплаты. Ну вы же видите, что происходит. Не к лучшему [это], люди терпят », — сказал он.

А вот о зарплате шахтеры говорят — «это унизительно».

«Не хватает. Хотелось бы, конечно, чтобы подняли зарплату. Потому что для шахтера это как … унизительно даже. Ну, ждем-надеемся ».

«Для шахтера 16-17 тысяч рублей (6000 — 6400 гривен — ред.) не так уж и много».

«При таком уровне жизни и с такими ценами … Ясно, что это не зарплата работника угольной промышленности, понимаете? Ну, руководство в этом не виновато. У нас нет выбора просто … Хочется, конечно, что-то лучше, прогрессивнее. Но выбора нет ».