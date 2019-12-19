Глава Станично-Луганской районной организации Красного Креста Украины в Луганской области награждена медалью Флоренс Найтингейл

В 2019 году две украинки получили самую престижную мировую награду медицинских сестер — медаль Флоренс Найтингейл.
Об этом сообщает Красный Крест Украины.
Это Валентина Басова, глава Днепровской и Хортицкой районной организации Красный Крест Украины в Запорожской области, и Наталья Яковлева, глава Станично-Луганской районной организации Красный Крест Украины в Луганской области.
В 2019 году во всем мире престижную награду получили 29 выдающихся медицинских сестер из 19 стран, две из них — из Украины .
«Этой медалью награждаются люди, которые отличились во время войны и в мирное время храбростью и исключительной преданностью раненым, больным , людям с инвалидностью или тем, чье здоровье было под угрозой», — сказано в сообщении.
В Украине всего 23 медицинские сестры были удостоены этим отличием за исключительное милосердие в послевоенное мирное время в период до 2011 года
Справка: Награда учреждена в 1912 году Международным Комитетом Красного Креста в честь Флоренс Найтингейл. Номинация кандидатов происходит раз в два года.
Флоренс Найтингейл (12.05.1820 — 13.08.1910) — сестра милосердия и общественная деятельница Великобритании. 12 мая, в день рождения Флоренс, мировое сообщество отмечает Международный день медицинской сестры.comments powered by HyperComments