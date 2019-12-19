Глава Станично-Луганской районной организации Красного Креста Украины в Луганской области награждена медалью Флоренс Найтингейл

В 2019 году две украинки получили самую престижную мировую награду медицинских сестер — медаль Флоренс Найтингейл.

Об этом сообщает Красный Крест Украины.

Это Валентина Басова, глава Днепровской и Хортицкой районной организации Красный Крест Украины в Запорожской области, и Наталья Яковлева, глава Станично-Луганской районной организации Красный Крест Украины в Луганской области.

В 2019 году во всем мире престижную награду получили 29 выдающихся медицинских сестер из 19 стран, две из них — из Украины .

«Этой медалью награждаются люди, которые отличились во время войны и в мирное время храбростью и исключительной преданностью раненым, больным , людям с инвалидностью или тем, чье здоровье было под угрозой», — сказано в сообщении.

В Украине всего 23 медицинские сестры были удостоены этим отличием за исключительное милосердие в послевоенное мирное время в период до 2011 года