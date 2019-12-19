На Луганщине членам избирательной комиссии приходят смс с угрозами: полиция начала расследование

Сотрудники Старобельского отдела полиции проводят первоочередные следственно-оперативные действия по факту поступления SMS-сообщений кандидату на пост главы ОТГ с. Половинкино и двум членам участковой избирательной комиссии с угрозами физической расправы и разрушения карьеры, если на участке не победит один из кандидатов.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Информация по данным фактам внесена в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 157 УК Украины «Воспрепятствование осуществлению избирательного права». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишены свободы до 4-х лет.

«Полиция Луганщины обращается к представителям политических партий и кандидатов на должности в органы ОТГ с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства во время избирательного процесса», — сказано в сообщении.

По результатам избирательной кампании 2019 в Верховную Раду Украины полицией по фактам нарушений норм действующего законодательства было открыто 47 уголовных производств .

На сегодня следствием уже завершено досудебное расследование по 24 уголовным производствах и материалы с обвинительными актами направлены в суд.