Военный эксперт считает, что ситуация на Донбассе вполне может обостриться к Новому году

РФ и ее марионетки на оккупированном Донбассе начали давление на Украину по всем направлениям.

Такое мнение высказал обозреватель «Деловой столицы» Михаил Жирохов.

Эксперт считает, что с заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось накануне, связаны несколько событий.

Первое — это обострение у Марьинки, где 17 декабря снайпер застрелил старшого солдата Василия Лисицына, а в результате обстрела был убит мирный житель Михаил Юрков.

«Обострение именно на этом направлении в какой-то мере ожидаемо. Вчера в Минске проходили консультации по поводу определения следующих трех мест «разведения вооруженных формирований» (а по сути, одностороннего отведения нашей армии) на линии соприкосновения на Донбассе. И для Кремля и его марионеток очень важно «выторговать» более выгодные условия — хотя куда уж лучше: наша нынешняя власть идет буквально на все уступки, но тем не менее.

И для боевиков очень важно именно марьинское направление, которое является таким же плацдармом для освобождения Донецка, так как практически находится в пределах городской застройки города. Настолько важно, что в июне 2015 г. они даже были вынуждены пойти на прямой штурм. К нашему счастью, на тот момент начальником Генерального штаба был Виктор Муженко, и противник, что называется, «получил по зубам», и, понеся серьезные потери, откатился», — считает Михаил Жирохов.

Второе событие, по мнению обозревателя, это обсуждение обмена пленными в Минске, которое, кстати, было безрезультатным.

Жирохов напомнил, что одним из успехов встречи «нормандской четверки» подавался обмен пленными. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поспешил заявить, что обмен произойдет до 24 декабря. Однако, тут же на заседании ТКГ в Минске марионетки Кремлявыдвинули новое условие — вместо якобы согласованного принципа «всех установленных на всех установленных» выдвинула новый — «всех осужденных на всех осужденных».

«И тут вполне прозрачная мотивация. Установленных наших военнопленных больше, чем осужденных, а оккупационные власти хотят по-прежнему иметь серьезный рычаг давления на Украину. И совершенно не хотят оказаться в положении Зеленского, который в обмен на захваченных Россией моряков, которых и так должны были отдать по решению Международного суда, отдал всех интересующих Кремль заключенных», — рассуждает эксперт.

Михаил Жирохов констатирует: ситуация на фронте с каждым днем становится опаснее.

«И, судя по всему, этому способствует совсем не зимняя погода, которая установилась на той территории. И значит, что по всей видимости, ближе к Новому году стоит ждать очередного обострения, цель которого вполне очевидна — принудить новые власти к еще большим уступкам», — резюмировал эксперт.