«Осторожничал»: член НВФ рассказал, как брал интервью у Плотницкого

Сторонник НВФ на Донбассе Александр Жучковский заявил, что пишет книгу о покойном Алексее Мозговом (был одним из главарей НВФ «ЛНР»). Для сбора материала Жучковский решил связаться с бывшим главарем «ЛНР» Игорем Плотницким, который живет в РФ.

Об этом Жучковский написал в своем телеграмм-канале.

«Я вступил с Плотницким в переписку и попросил о встрече, чтобы взять развёрнутое интервью. Поначалу тот отнёсся с недоверием — дескать, вы, журналисты, только искажаете правду, и он недостаточно меня знает, чтобы делиться информацией. В процессе переписки Плотницкий всё-таки выказал своё отношение к Мозговому — разумеется, оно было негативным (подробнее об этом изложу в книге). В частности, Плотницкий упомянул о том, что Мозговой со своим помощником якобы «вымогали у бизнеса 4 млн. долларов» — правда, добавил «не знаю, насколько правда»», — написал сепаратист.

Жучковский также добавил, что Плотницкий захотел изучить другие его «труды», а уже потом давать интервью.

«Позже я связывался с Плотницким ещё несколько раз, но все сообщения оставались без ответа…Возможно, ему не понравилась моя предыдущая книга, может быть ему посоветовали со мной не связываться, не знаю», — заявил Жучковский.