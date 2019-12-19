В Минске не договорились о новом перемирии

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске не смогли согласовать новое перемирие на Донбассе и решили продолжать объявленное в июле этого года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет ДонПресс

«Сегодня мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия.»

Представитель России Грызлов заявил после встречи, что стороны выразили приверженность придерживаться режима тишины, но выразил недовольство, что Украина отказывается разводить разоружение по всей линии соприкосновения.